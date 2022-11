Meer ruimte voor bedrijven en zonneparken op Achterhoeks stroomnet; nieuwe kabels moeten er in 2025 liggen

Cursus mantelzor­gen en loslaten: ‘Mantelzor­gers zijn alert en staan altijd aan’

De kunst van het zorgen en loslaten, dat is het centrale thema van de cursus voor mantelzorgers, die woensdag in Neede begint. Of je nu zorgt voor je ouder, je partner of je kind, het kan soms vermoeiend of even te veel zijn. De cursus kan rust brengen, volgens cursusleidster Ineke Tieltjes.

29 november