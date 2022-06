Meeste Oekraïense vluchtelingen in Borculo, Burgers Inn in Haarlo later in gebruik voor opvang

BORCULO / HAARLO / EIBERGEN / RUURLO - De meeste Oekraïense vluchtelingen die in Berkelland worden opgevangen, verblijven op het voormalige Leo Stichting-terrein even buiten Borculo. De RK-pastorie in Eibergen herbergt nu 9 Oekraïners. Het voormalige Burgers Inn in Haarlo wordt pas op een later moment ingezet als opvanglocatie.

Dat meldt woordvoerder Henny Roos van de gemeente Berkelland desgevraagd. Afgelopen maand meldde de gemeente Berkelland hoe vluchtelingen uit het door oorlog getroffen Oost-Europese land zouden worden herschikt. Eerder verbleven Oekraïense vluchtelingen onder meer op camping CapFun Het Eibernest even buiten Eibergen en in hotel Avenarius in Ruurlo. Met het aanbreken van het reguliere kampeerseizoen/vakantieseizoen moest worden uitgezien naar andere locaties.

Volledig scherm De gebouwen Koren Vier aan de Lange Dreef op het Leo-Stichting-complex even buiten Borculo, waar zo'n 80 Oekraïense vluchtelingen zijn gehuisvest. © Peter Zandee

De locatie waar de meeste vluchtelingen uit Oekraïne worden opgevangen, is het complex aan de Lange Dreef op het Leo-Stichtingterrein even buiten Borculo. Hier zijn in de gebouwen van Koren Vier zo'n 80 Oekraïners gehuisvest. Voorheen waren op dit complex vooral jeugdzorginstellingen actief.

In Ruurlo is als opvolger van Hotel Avenarius als opvanglocatie ruimte in La Fontaine beschikbaar. In dit voormalige postkantoor van Ruurlo uit de wederopbouwtijd is plaats voor zestien vluchtelingen. Ongeveer de helft van deze capaciteit wordt nu benut.

Volledig scherm La Fontaine, het voormalige postkantoor van Ruurlo. Hier wordt ongeveer de helft van de capaciteit van 16 plaatsen voor opvang van Oekraïense vluchtelingen nu benut. © Peter Zandee

De Eibergse rooms-katholieke pastorie naast de H. Mattheuskerk aan de Grotestraat herbergt inmiddels negen Oekraïense vluchtelingen, zo meldt de gemeente Berkelland.

Twee locaties zijn (nog) niet in gebruik: in Haarlo het voormalige hotel Burgers Inn en in Geesteren de voormalige gereformeerde kerk. Die laatste locatie houdt de gemeente voor crisisopvang achter de hand; in dit gebouw zijn minder geschikte ruimtes voorhanden om mensen individueel onderdak te bieden.

Volledig scherm De RK pastorie in Eibergen. Hier wonen negen vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijk. © Peter Zandee

Burgers Inn later in gebruik als opvang

Voor Burgers Inn in Haarlo geldt dat er in een later stadium wél gebruik van zal worden gemaakt, aldus woordvoerder Henny Roos van de gemeente Berkelland. In dit gebouw waren eerder arbeidsmigranten uit onder meer Litouwen en Polen ondergebracht. Bij verbouwingen aan het pand ging het mis met de brandwerende isolatie, waarna het pand werd verzegeld en er niet meer in mocht worden gewoond.

Na een recente inspectie door specialisten van de veiligheidsregio VNOG (Noord- en Oost-Gelderland) en enkele aanpassingen is er nu ruimte voor zeventien vluchtelingen. Die zouden aanvankelijk voor Hemelvaartsdag komen, maar dat moment is nu uitgesteld.

Volledig scherm Ex-hotel Burgers Inn in Haarlo wordt in een later stadium gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. © Peter Zandee