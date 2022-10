Meezoeken naar het Aaltens Klooster Nazareth, dat het 450 jaar geleden zwaar te verduren kreeg

AALTEN – Zoeken naar restanten van het middeleeuws klooster Nazareth in Aalten. Het publiek is uitgenodigd om archeologisch onderzoek bij te wonen en daar wordt gretig gebruik van gemaakt.

Haar kinderen Rosalie (7) en Jorn (5) zijn op zoek naar aardewerk en scherven in de ArcheoHotspot op landgoed ’t Klooster in Aalten. Tientallen basisschoolleerlingen graven naar hartenlust in de container.



Daar waar van 1429 tot pakweg 1610 klooster Nazareth gevestigd was, in de volksmond klooster Schaer genoemd. Op een terrein van liefst 118 hectare.

Heel interessant

,,Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in geschiedenis. Vroeger wilde ik archeoloog worden. Tot ik er achter kwam wat daar allemaal bij komt kijken’’, zegt Aaltense Sandra Nijman (36), met Rosalie en Jorn bezoekers van een publieksdag archeologie op het boerenbedrijf in het Aaltense buitengebied.



Om te leren en omdat het leuk is. ,,Vooral mijn dochter vindt het heel interessant, dat heeft ze van mij. Op vakanties zoeken we altijd historische plekken op.’’

Quote Alsof je voor interessan­te vondsten vooral in Zutphen moet zijn. Het tegendeel is waar. Vuursteen­vind­plaat­sen, vondsten uit de bronstijd, grafheu­vels, waterput­ten, prachtig materiaal uit de late Middeleeu­wen, we hebben het allemaal hier. Annemieke Lugtigheid-Hendriks, Regionaal archeoloog in de Achterhoek

De belangstelling is groot deze zaterdagochtend. Amateurarcheoloog, kenner van de historie én supervrijwilliger Aaltenaar Hans de Graaf vertelt bijzonderheden over het voormalige klooster, dat werd bewoond door kanunniken van de Windesheimse kloosterorde. Ook leidt De Graaf belangstellenden rond en laat hij onder meer de kluizenaarsplek zien, waar de bewoners zich terug trokken om te mediteren.



De open dag in Aalten is in het kader van het 450-jarig bestaan van Nederland. In de hele Achterhoek worden dit jaar activiteiten en tentoonstellingen gehouden. Het jaar 1572 was een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en wordt gezien als het geboortejaar van ons land.

Geplunderd door de geuzen

Het was ook het jaar waarin klooster Nazareth het zwaar te verduren kreeg. Graaf Willem van Bergh uit ‘s-Heerenberg en zijn geuzen veroveren Bredevoort. Het klooster wordt geplunderd, boeken in brand gestoken en de bewoners vluchten naar Bocholt. Hoewel Nazareth in hetzelfde jaar werd heroverd en nog tot 1610 heeft bestaan, is het die klap nooit meer te boven gekomen.

Quote Ik heb nooit geweten waar klooster Nazareth precies lag. Daar wil ik vandaag achter komen Gerrit Postuma, Bezoeker publieksdag Aalten

Medewerkers van de Omgevingsdienst Achterhoek en advies- en onderzoeksbureau RAAP laten middels boringen zien wat archeologisch onderzoek in houdt. Annemieke Lugtigheid-Hendriks, regionaal archeoloog in de Achterhoek, laat keurig zien wat er in het verleden allemaal is gevonden. ,,Bakstenen, vloertegels, dakpannen. We hopen vandaag nog wat nieuwe voorwerpen te vinden.’’

Lugtigheid constateert dat de belangstelling voor oudheidkunde en archeologisch onderzoek toeneemt. ,,Het staat meer in de belangstelling, als we activiteiten organiseren komen daar veel mensen op af. Ze willen toch meer over hun eigen leefomgeving te weten komen.’’

‘We hebben het allemaal hier’

Dat de Achterhoek historisch en archeologisch een wat armoedige regio is, is een hardnekkig vooroordeel zegt de adviseur van Achterhoekse gemeenten.



,,Alsof je voor interessante vondsten vooral in Zutphen moet zijn. Het tegendeel is waar. Vuursteenvindplaatsen, vondsten uit de bronstijd, grafheuvels, waterputten, prachtig materiaal uit de late Middeleeuwen, we hebben het allemaal hier.’’



Gerrit Postuma is ook van de partij, bij de publieksdag archeologie. De geboren Winterswijker woont al ruim 40 jaar in Aalten en kent de omgeving van buurtschap ’t Klooster goed. ,,Maar ik heb nooit geweten waar klooster Nazareth precies lag. Daar wil ik vandaag achter komen.’’

