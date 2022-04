Meisje (14) gedrogeerd bij paasvuur; jeugdagent roept feestvierders op alert te zijn

Jeugdagent Martijn van Berkelland meldde het incident dit paasweekend op Instagram. Het meisje kreeg een drankje aangeboden van de verdachte. Vlak na het drinken werd ze zo ziek dat ze met een ambulance naar het ziekenhuis moest worden vervoerd. Er meldden zich al snel getuigen die hadden gezien dat de man ‘iets’ in het drankje had gedaan. Vermoed wordt dat het om verdovende middelen gaat. De man is aangehouden en is maandag verhoord. Hij blijft voorlopig vastzitten. Het meisje is inmiddels weer thuis en maakt het goed, zo meldt de jeugdagent.