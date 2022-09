Meisje bedreigd bij middelbare school in Vorden, politie massaal aanwezig

Aandacht voor joodse cultuur tijdens Open Monumenten­da­gen bij synagoge Borculo en ‘Jöddenbul­ten’ Eibergen

BORCULO/EIBERGEN - Geïnteresseerden in de joodse cultuur in Berkelland kunnen tijdens de open monumentendagen terecht in de Borculose synagoge en op de joodse begraafplaats 'Jöddenbulten’ direct buiten Eibergen. Die laatste locatie is daarvoor alleen op zondag 11 september toegankelijk, in verband met de sabbat op zaterdag.

