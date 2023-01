Menzis en Slingeland zijn er (nog altijd) niet uit; ‘maar we blijven optimistisch’

Menzis en het Slingeland willen verder niet inhoudelijk op de onderhandelingen ingaan. ,,Ik begrijp dat dit een vervelende mededeling is, maar we zijn nog met elkaar in gesprek. Het is te vroeg en te ingewikkeld om nu iets naar buiten te brengen”, zegt ziekenhuiswoordvoerder Saskia Steenbergen. ,,Maar we gaan er nog altijd vanuit dat we er uit gaan komen.”

Mensen die hun zorgverzekering hebben opgezegd, kunnen tot 1 februari een nieuwe zorgpolis afsluiten. Voor hen is het vervelend dat er nog altijd geen duidelijkheid is of Menzis alle behandelingen vergoedt.

Overigens is het Slingeland Ziekenhuis zeker niet uniek in Nederland. Talloze ziekenhuizen worstelen nog met zorgverzekeraars over de contracten. Het SKB in Winterswijk is het wel gelukt op tijd contracten af te sluiten met alle grote zorgverzekeraars.

Behandelingen worden vergoed

Patiënten die bij Menzis verzekerd zijn, kunnen nog gewoon terecht in het Slingeland. Afgesproken is dat Menzis de behandelingen vergoedt volgens de polisvoorwaarden die horen bij de zorgverzekering die patiënten hebben afgesloten bij Menzis.

