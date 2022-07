Met de kleine naar de Cross? Vijf tips als je kinderen meeneemt naar de Zwarte Cross

Jaarlijks tekort van 1900 werkenden in Achterhoek: ‘Als je binnen bent, baangaran­tie tot je pensioen’

VARSSEVELD - In de Achterhoek is het personeel niet aan te slepen. Er is enorme vraag naar huishoudelijke hulp in de zorg, goede stukadoors, heftruckchauffeurs, fietsenmakers, koks, noem maar op. Je kan de branche zo gek niet bedenken of er is wel een tekort aan goede arbeidskrachten.

