Met de trein of bus naar een carnavalsfeestje: kan je met je bankpas inchecken als je geen OV-chipkaart hebt?

Vier jij carnaval buiten je eigen dorp of stad? Dikke kans dat de trein of bus dan je beste vriend is. Maar hoe zit het als je geen OV-chipkaart hebt. Kun je dan overal met je bankpas inchecken?

Tegenwoordig kun je op steeds meer plekken gebruikmaken van OVpay. Dat wil zeggen dat je naast de standaard OV-chipkaart op veel locaties ook kan inchecken met je bankpas. Wel zo makkelijk, omdat je lang niet iedereen zo'n blauw of geel reispasje heeft. Dit kan al in de Achterhoek, omdat vervoerder Arriva al met dit systeem werkt. Denk er bij het verlaten van de bus wél aan om uit te checken, anders wordt het alsnog een duur ritje.

In de regio Arnhem-Nijmegen - waar de bussen en treinen van vervoersmaatschappij Breng rijden - wordt dit systeem niet eerder ingevoerd dan eind maart.

,,Maar bij onze treinen op trajecten waar ook Arriva-treinen rijden, daar kan het al wél", laat een woordvoerder weten. ,,Op deze trajecten delen wij namelijk een in- en uitcheckpaal. Dan is het gek als het bij Arriva wel kan, maar bij Breng niet.”

Dit geldt onder ander voor het traject Arnhem-Doetinchem, waar treinen van beide maatschappijen rijden. Deze stopt op meerdere stations in de Liemers, waaronder Zevenaar.

Zorg voor opgeladen OV-chipkaart

Daarom is het voor veel carnavalisten raadzaam om hun OV-chipkaart te zoeken als je met het openbaar vervoer naar een carnavalsfeestje gaat.

Steevast trekken hordes mensen tijdens het feestweekend naar Zevenaar, 's-Heerenberg, Groenlo, Huissen, Cuijk of Groesbeek . Om hier te komen, heb je meestal de bus of trein nodig. Het devies: zorg in de Liemers voor een OV-chipkaart met voldoende saldo voor je gaat.

Je kunt de reiskaarten kopen bijvoorbeeld kopen in supermarkten of tabakszaken. Een losse OV-chipkaart kost 7,50 euro per stuk. En dat is zonder het reissaldo. Dat moet je er daarna zelf opzetten.

Los buskaartje is duurder

Waar je op de meeste stations wel kan inchecken bij de bankpas, kan dat niet in bussen in de Liemers, Betuwe en omgeving van Nijmegen. Heb je op deze buslijnen geen OV-chipkaart bij je? Dan kun je alsnog een los buskaartje kopen, maar dan betaal je meer voor je reis.

,,De chipkaart rekent een prijs per kilometer. Een los kaartje in de bus rekent per zone, hier betaal je dus meer voor", laat de Connexxion-woordvoerder weten. ,,Dit hebben we ook gedaan om het aantrekkelijker te maken om met een ov-chipkaart te reizen. Het zorgt namelijk voor minder werk voor de chauffeur bij bushaltes, waardoor de stoptijden bij haltes minder zijn.”

