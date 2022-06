Middeleeuws archief van landgoed de Batenborgh bij Winterswijk naar Gelders archief

WINTERSWIJK/ARNHEM - Van een kistje in een ton in de Jacobskerk naar het professionele archief met klimaat- en luchtvochtigheidsregulering van het Gelders Archief. 1,3 strekkende meter documenten uit de tijd van 1478 tot 1979 van en over het landgoed de Batenborgh bij Winterswijk wordt voortaan in Arnhem bewaard.

Dat kistje in de ton in de kerk was trouwens al in 1607, maar achteraf gezien niet zo'n gekke oplossing, want het landhuis op de Batenborgh dat in 1609 werd gebouwd, werd in 1672 verwoest tijdens het beleg van Bredevoort. Waar op het betreffende moment dan ook bewaard, overleefden de stukken de tand des tijds én passerende Staatse, Spaanse, Pruisische, Russische en Franse troepen en Duitse legers in de Achterhoek.

Vrijdag overhandigde Rutger van Basten Batenburg het hele archief aan Fred van Kan van het Gelders Archief in Arnhem. Behalve over de Batenborgh gaan de stukken ook over de Vicarie Sancti Nikolai zoals die in 1501 werd gesticht. Eigenaar en beheerder van het landgoed is tegenwoordig de ‘Stichting Vicarie Sancti Nicolai van 27 october 1501'. Deze laat-middeleeuwse vicariestichting in Gelderland betaalt uit de jaarlijkse opbrengsten van het landgoed en beleggingen studietoelagen aan studerende (Van Basten) Batenburgs.

Zonnepark Arresveld

Wat betreft het rendement van het landgoed: recent kwam de Batenborgh in het nieuws vanwege de bouw van het zonnepark Arresveld, waar op 7 hectare voldoende stroom wordt geproduceerd om 2.000 huishoudens mee van energie te voorzien.

Beschikbaar voor historisch onderzoek

Fred van Kan, directeur van het Gelders Archief: „Het Gelders Archief ontvangt regelmatig particuliere archieven, maar dat zich daaronder middeleeuwse stukken bevinden, zoals in dit vicariearchief is uitzonderlijk. Heel mooi dat de vicarie Sancti Nicolai na 500 jaar nog steeds bestaat en van betekenis is. En bijzonder dat het archief zo goed bewaard is gebleven. Door de overbrenging naar het Gelders Archief is het voortaan eenvoudig beschikbaar voor historisch onderzoek.”