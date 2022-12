Midwinterhoornblazers Eibergen winnen prijzen op Pools concours

Volleybal: Gehavend Eurosped langs Voltena, Krekkers verslaat Sneek, Webton verrast tegen Dio

Eredivisionist Eurosped heeft de derde overwinning van het seizoen te pakken. Op bezoek bij Voltena was het team van trainer Jeffrey Scharbaai met 3-1 te sterk. In de topdivisie bij de vrouwen won koploper Krekkers met 3-0 van Sneek 2. Die cijfers stonden ook in Hengelo op het scorebord, waar de mannen van Webton het bezoekende Dio Bedum op de pijnbank legde.

