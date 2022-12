Miljoenen euro’s extra voor veiligere Achterhoekse verkeersader N18: ‘Van belang voor bereikbaarheid van inwoners en ondernemers’

Terug in de tijd bij ‘de kneuterige kerstkrib­bes’ in het Duitse Ammeloe, net over de grens in de Achterhoek

AMMELOE – Kerstkribbes. Ze zijn door diverse mensen in bruikleen gegeven voor de 25ste kerstkribbententoonstelling in het dorpje Ammeloe, net over de Duitse grens bij Oldenkotte. Ook dit jaar weer trekken veel Nederlanders daarnaartoe om sfeer te proeven.

4 december