Minder zwerfvuil geeft de burger van Holterhoek moed

Gerrit Hogemans zegt dat iedereen blij verrast is met het resultaat. ,,We halen uiteraard het liefst zo min mogelijk op. Het betekent dat mensen minder afval in de natuur achterlaten. Waarom het nu ineens bijna een derde minder is, weten we niet. Misschien dringt het besef toch door dat je afval niet in de natuur achterlaat.”

Blikjes

Blikjes, papier, flesjes en stenen kwamen de buurtbewoners tegen in de bermen en langs sloten. Ze doen dit al heel wat jaren onder de vlag van de WBE Rekken, waar wildbeheerder Hogemans lid van is. ,,De zwerfvuilactie houden we aan deze kant van Rekken ieder jaar als buurtvereniging en de aanhanger legen we bij Gerrit Stomps aan de Zuid Rekkense binnenweg.”

Schouders

In Holterhoek zetten ze samen de schouders onder verschillende activiteiten. En ze weten van de nood altijd een deugd te maken. De nazit in de werkplaats bij de Thea en Gerrit Hogemans ontbrak ook dit keer niet. ,,We beginnen altijd met een bakje koffie en eindigen met een borrel bij de kachel”, verzekert Hogemans, die nog een voorval wist te melden dat tot de nodige hilariteit leidde. ,,Een buurtbewoonster gleed uit en viel ondersteboven in een diepe sloot. Gelukkig gebeurde het dicht bij haar huis. Het is goed afgelopen. Ze heeft snel droge kleren aangetrokken en kwam terug om verder mee te helpen. Ze kon er zelf ook hartelijk om lachen.”

In het hele land vonden acties plaats in het kader van NL doet. Op veel plekken werden net zoals in Holterhoek en Rekken in dat kader opruimacties gehouden.

Volledig scherm Vrijwilligers haalden zaterdag zwerfvuil uit bermen en sloten. © Arjan Gotink