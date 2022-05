Mini-Knuffle doet als enige volledige jeugdorkest mee aan spektakel in Groenlo: ‘Spelen echt niet alleen carnavalsliedjes’

Ondertussen Marieke Altena over tijdelijke fototen­toon­stel­ling: ‘Meer aandacht voor vrouwelij­ke fotografen’

EIBERGEN - Eibergse vrouwelijke fotografen onder de aandacht brengen: dat was de insteek voor Marieke Altena om een etalage van een leegstaand pand in het centrum van Eibergen in te richten als tijdelijk fototentoonstellingsruimte.

19 mei