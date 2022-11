Minister wil zeer zwaar gewonde niet meer naar regioziekenhuis, Achterhoek vreest verlies acute spoedhulp

Ook een Spoedeisende Hulp (SEH) openhouden puur vanwege een zo’n korte mogelijk aanrijtijd, zoals nu vaak gebeurt, is volgens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verkeerd. De norm is op dit moment dat er maximaal 45 minuten mag zitten tussen het moment van een 112-melding en een opname in een ziekenhuis.



Kuipers stelt die norm ter discussie. ,,We moeten echt gaan kijken naar het belang van de patiënt. Patiënten met meervoudig ernstig ongevalsletsel moeten bijvoorbeeld naar een traumacentrum zoals het Radboud in Nijmegen of het MST in Enschede. Dat is de afspraak en voor deze patiënten ook het beste.”