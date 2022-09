Moeder omgebrachte Sem Vijverberg ‘weet niets meer’ van zwangerschap en bevalling; kan dat?

,,Een traumatische herinnering onbewust blokken is een heel controversieel onderwerp’’, zegt Henry Otgaar, hoogleraar rechtspsychologie en geheugenonderzoeker in Maastricht. ,,Maar er is wetenschappelijk gezien geen enkel bewijs voor dat het bestaat.”

Je helemaal niets herinneren, dat is zeer discutabel, want dat is gewoon niet hoe het we weten dat het geheugen werkt

Als iemand claimt geen herinnering te hebben aan een gebeurtenis, wil dat volgens Otgaar niet zeggen dat dat ook echt zo is. ,,Ik ken deze zaak niet, maar in zijn algemeenheid kan iemand allerlei heel goede redenen hebben om te zeggen dat hij of zij zich iets niet herinneren. Maar je helemaal niets herinneren, dat is zeer discutabel, want dat is gewoon niet hoe het we weten dat het geheugen werkt.”