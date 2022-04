‘Mogelijk criminele activiteiten’ bij afvalverwerker Ter Horst; provincies willen af van vergunningen

VARSSEVELD/GOOR - Afvalverwerker Ter Horst in Varsseveld is in grote problemen gekomen. De provincies Gelderland en Overijssel willen de vergunningen voor het Achterhoekse bedrijf intrekken en lopende vergunningaanvragen weigeren.

Volgens de provincies is er een ‘groot risico dat het bedrijf de vergunningen gebruikt voor criminele activiteiten’. Ter Horst krijgt zes weken de tijd om op dit besluit te reageren. Ter Horst laat weten het er niet bij te laten zitten en dreigt met een gang naar de rechter.



Uit onderzoek van het Landelijk Bureau Bibop zou blijken dat er zelfs sprake is van een ‘ernstig gevaar dat de vergunningen gebruikt worden voor criminele doeleinden. Daarbij gaat het vooral om de aansturing van het bedrijf en niet om de medewerkers of de locatie’, schrijft de provincie.

Veel geklaag over overlast

Ter Horst is gevestigd in Varsseveld met een nevenvestiging in Goor (gemeente Hof van Twente). De provincie Gelderland wordt al een tijdje extra in de gaten gehouden door handhavers op naleving van de regels. Aanleidingen waren onder andere forse branden in 2017 en 2018 en enkele grote handhavingsacties. Sindsdien ligt het bedrijf onder een vergrootglas. Omwonenden klagen steen en been over overlast.

Vorig jaar werd het bedrijf nog door de rechtbank veroordeeld tot een boete van 130.000 euro en voorwaardelijke celstraf voor milieucriminaliteit en valsheid in geschrifte door de bedrijfsleider en een bestuurder van het bedrijf.

Geheimhoudingsplicht

De provincies Gelderland en Overijssel willen het ‘plegen van strafbare feiten niet faciliteren’. De provincie wil niet zeggen wat Ter Horst precies verweten wordt.

Bij de Wet Bibob geldt een geheimhoudingsplicht, waardoor niet verteld mag worden welke feiten en omstandigheden precies hebben geleid tot het oordeel van het Bureau Bibop.

Het besluit van de provincie wordt ondersteund door de gemeente Oude IJsselstreek, laat burgemeester Otwin van Dijk weten. Hij noemt het besluit ingrijpend. Dit zal volgens Van Dijk vragen en zorgen oproepen bij medewerkers van Ter Horst, maar ook bij andere betrokkenen.

,,Dit neemt niet weg dat we ons realiseren dat dit ontwerpbesluit van de provincies de medewerkers van het bedrijf en de samenleving raakt. We begrijpen dat het besluit vragen en zorgen oproept. Ook bij andere betrokkenen als leveranciers en afnemers van het bedrijf. Veel vragen zijn op dit moment echter nog niet te beantwoorden”, aldus de burgemeester.

‘Onredelijk en onevenredig’

Ter Horst is niet van plan het bij het besluit van de provincie te laten. Het Varsseveldse bedrijf laat in een schriftelijke verklaring weten het besluit ‘onredelijk en onevenredig’ te vinden. ‘Er is onvoldoende rekening gehouden met het gegeven dat er sprake is van een lopende juridische procedure. Bij de provincie wordt nog een uitgebreide zienswijze ingediend.

Het bedrijf is van plan desnoods naar de rechter te stappen, zo nodig tot aan de Raad van State. ‘Wij hebben vertrouwen in een positief oordeel.’ Voor de klanten van de afvalverwerker heeft het voorgenomen besluit van de provincie nog geen gevolgen, laat Ter Horst weten. ‘Zij kunnen blijven rekenen op onze dienstverlening, zoals ze dat van ons gewend zijn’.