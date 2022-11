Monumentale Villa Smits in Eibergen heeft zijn historische grandeur terug, voor horeca is rode loper uitgelegd

Het statige pand in art nouveau-stijl heeft in principe een maatschappelijke bestemming. Zo is het immers bepaald in het legaat van burgemeester Smits die het in 1904 als zijn woning liet bouwen. De bedrijfjes - veelal eenpitters - die inmiddels een ruimte in de villa hebben betrokken, hebben stuk voor stuk een maatschappelijk karakter in brede zin. Het gaat onder andere om een kindertherapeut, een HRM-bureau, een webdesigner gespecialiseerd in personal branding en een yogastudio. De eerste en tweede verdieping zijn voor 90 procent gevuld.