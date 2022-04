Motorcrosser raakt zwaargewond bij trainingsongeluk: vermoedelijk geraakt door collega

Volgens ooggetuigen ging de motorcrosser zaterdagmiddag onderuit bij het nemen van een sprong. Een achteropkomende crosser zag de gevallen rijder niet en landde op hem.



Het slachtoffer is met onbekende verwondingen door een ambulance naar de traumahelikopter gebracht in Zelhem, die hem vervolgens naar het ziekenhuis in Nijmegen heeft gebracht.



De overige trainingen bij de motorcrossclub zijn afgelast na het incident.