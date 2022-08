Mysterieuze muurschildering achter dichtgemetseld raam in Eibergse kerk

Egbert Nauta is gids in de kerk. Smakelijk verteller als hij is, kan hij over één onderdeel slechts spreken vanuit een beschrijving op papier: een muurschildering in een dichtgemetseld gewelf boven de consistorie. Niemand heeft het ooit gezien, het staat slechts beschreven in het boek over de DOM van wijlen dorpshistoricus E.H. Wesselink. De schildering zou het laatste oordeel voorstellen.