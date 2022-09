Na corona nieuwe zorgen voor theaters nu energieprijzen pan uit rijzen: ‘Ik hou mijn hart vast’

Positief bij het begin van het theaterseizoen is wel dat, na corona, het publiek de gang naar de schouwburg weer weet te vinden. De kaartverkoop komt in de buurt van het laatste ijkpunt: september 2019.

Daar staat de alarmerende stijging van energielasten tegenover. ,,Heel spannend", noemt Charles Droste, directeur van theater Amphion, de stijging van de energieprijzen. De Doetinchemse schouwburg maakt deel uit van Amphion Cultuurbedrijf, waar ook de muziekschool en de voormalige Gruitpoort onder vallen. Droste: ,,Dat zijn drie gebouwen die we moeten verwarmen. We hebben een berekening laten maken maar het kan betekenen dat we dadelijk twee ton extra aan energielasten hebben. Net als met corona troost ik me met de gedachte dat het iedereen treft.”

Contract loopt af

Ook de theaters De Storm in Winterswijk en het DRU Industriepark in Ulft krijgen te maken met stijgende energielasten. ,,Eind dit jaar loopt ons energiecontract af", zegt Marijt Helmink, directeur van De Storm. ,,Ik hou mijn hart vast. Er zijn geen knoppen waaraan ik kan draaien.”

Het energiecontract van de DRU loopt tot de zomer van 2023 en andere uitgaven stijgen al. ,,We hebben de horecaprijzen en de zaalhuur al verhoogd", zegt directeur Juliëtte Hofman. ,,Dat is makkelijker dan de entreekaarten duurder te maken.”

Verhoging ticketprijs geen optie

Omdat het om een kwestie gaat die in het hele land speelt, hopen de Achterhoekse theaters dat de brancheverenigingen (zoals de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties) in hun lobby iets kunnen bewerkstelligen bij het ministerie.

Droste: ,,Het doorberekenen van de kosten en het verhogen van de entreeprijzen is niet echt reëel omdat we bang zijn dat het publiek - dat zelf ook aanhikt tegen de energiestijgingen en de inflatie - dan geen kaarten meer zal kopen.”

Het goede nieuws is dat de kaartverkoop is aangetrokken. Dit nadat eind mei de verkoop nog een kwart achterliep. De redenen: nog niet iedereen voelde zich vrij na corona de drukte op te zoeken, bovendien hadden veel mensen overvolle agenda's vanwege de vele in te halen feestjes.

,,Maar nu loopt de kaartverkoop bij Amphion minder dan 20 procent achter bij september 2019, het laatste jaar voor corona", zegt Droste. ,,Verschil is dat toen de theaterbrochure in mei uitkwam en nu pas eind augustus. We zijn dus net van start. Intussen verkopen we wel 1500 kaarten per week.”

Nog niet op niveau

De brochure van De Storm komt 13 september uit. Helming: ,,De kaartverkoop is nog niet helemaal op het niveau van voor corona maar geeft wel vertrouwen.” Volgens Hofman loopt de kaartverkoop van de DRU in de pas met 2019: ,,En Youp van 't Hek was binnen twintig minuten uitverkocht.”

Van 't Hek speelde donderdag 1 september in de DRU en wijdde er daarop een column aan in de NRC waaruit bleek dat hij het bijzonder naar zijn zin had gehad in het Ulftse theater dat hij omschreef als ‘zeer leuk'.