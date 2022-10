Na de roze opblaaskerk nu ook regenboogtent uit Eibergen: ‘Festival is zoals de wereld zou moeten zijn’

Ondertussen Podium Neede begint nieuwe seizoen: ‘We pakken de draad na corona weer op’

NEEDE - Hoewel het aantal voorstellingen per jaar sinds de oprichting enigszins is afgenomen, gaan de vrijwilligers van Podium Neede onverdroten voort. Komende zaterdag is er weer een voorstelling in de Van Gellicumzaal. De eerste na de coronapandemie.

13 oktober