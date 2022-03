Na de stap terug lijken handbalsters van Pacelli alweer klaar om er één vooruit te zetten: ‘We kunnen van elke ploeg winnen’

Inge Boekelder wordt in juni 30 jaar en speelt al haar halve leven in het eerste team van Pacelli. De Zieuwentse is een echte clubvrouw. Ze vervult inmiddels de rol die haar oudere teamgenotes op zich namen, toen zij zelf als 15-jarige een plek veroverde in het keurkorps van het Achterhoekse handbalbastion. „Mijn rol is nu anders. Zeker de jonkies van een jaar of 15, 16 moet je iets meer sturen en coachen. Dat maakt het ook interessant. Maar één ding is niet veranderd in al die jaren en dat is mijn fanatisme.”