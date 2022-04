Na een huwelijk van 70 jaar hebben Jan en Hanna de herinneringen nog scherp in beeld; ‘En we genieten nog elke dag van het leven’

BORCULO - Ze troffen elkaar tijdens de dansavond bij Baan in Rekken. Het is alweer meer dan 70 jaar geleden. Jan en Hanna van de Pol – Florijn prijzen zich gelukkig dat ze zich als negentigers hun jonge jaren nog goed kunnen herinneren.

„We hebben het mooi gehad”, verzekert Jan, die later als veehandelaar en met het ouderlijke gemengde bedrijf in Haarlo de kost verdiende. Jan en Hanna gingen er na hun trouwen wonen. „De boerderijen van toen zagen er heel anders uit met wat koeien, varkens en kippen. De grote schuren van nu zag je toen nog niet. Het is niet meer voor te stellen dat een boer van tien koeien en vijf varkens kan bestaan.”

Allebei voor SP Haarlo

Ze wonen alweer jaren in hun appartement in Berkelzicht in Borculo. Hanna glundert als Jan over vroeger vertelt. De burgemeester is op bezoek en ze halen met evenveel plezier voor de zoveelste keer herinneringen op. Hoe intensief ze van het verenigingsleven deel uitmaakten bijvoorbeeld. Sport loopt als een rode draad door het leven van Jan en Hanna. „We zijn bij alle thuiswedstrijden van SP Haarlo en als het niet te ver weg is, pakken we er een leuke uitwedstrijd bij”, geeft Jan als oud-voorzitter van de voetbalvereniging aan. „Hoogtepunten van het seizoen zijn al jaren de derby’s tegen buurclubs als DEO, GSV’63 en Lochuizen.”

De in Geesteren geboren en getogen Hanna had overigens ook nog een andere sportieve passie: korfballen. „Bij Starveld in Geesteren. De club bestaat niet meer. Hier in Borculo heb je alleen Olympia’22 nog.”

Lintje hangt boven de bank

Samen kregen ze twee zoons en twee dochters en ze zijn inmiddels de trotse opa en oma van negen kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. Bescheidenheid siert ook deze mensen. Als zoon Henk het hele oeuvre aan bestuurlijke activiteiten van zijn vader opsomt, luidt de reactie: ‘o ja, dat hebben we ook nog gedaan’. Naast voetbalbestuurder, was de jubilerende bruidegom actief bij de muziekvereniging, stond aan de wieg van Haarlo’s Belang, en trok mede de kar bij de ijs- en schietvereniging. Het leverde hem een koninklijke onderscheiding op. „Die hangt daar aan de muur”, wijst dochter Dinie trots naar de ingelijste oorkonde boven de bank.

De laatste keer dat de burgemeester op bezoek kwam was voor hun 65-jarig jubileum. Het paar woonde toen acht jaar met veel plezier in dit appartement met uitzicht op de Berkel. „En we wonen hier nog steeds met veel plezier”, verzekert Hanna. „De mooie tijd van de lente is weer aangebroken en dan zien we van hieruit de kuikentjes achter moeder eend naar het water lopen. Dit is een heel mooie plek.”