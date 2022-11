Na haar doorbraakjaar wil Eiberge dressuuramazone Judith Ribbels meer, maar kunnen werken met paarden is het allerbelangrijkste

Wordt mijn nieuwe huis nog wel gebouwd? Ook in Twente en Achterhoek veel onzeker­heid rond bouwprojec­ten

DEN HAM - 550 huizen wil de gemeente Twenterand tot 2030 bouwen. Maar of dat allemaal door kan gaan en dan ook nog eens volgens planning? Sinds de uitspraak van de Raad van State woensdag over de bouwvrijstelling, is dat hoogst onzeker. En dat geldt voor alle geplande bouwprojecten in Twente en de Achterhoek.

3 november