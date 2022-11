Na haar doorbraakjaar wil Eibergse dressuuramazone Judith Ribbels meer, maar kunnen werken met paarden is het allerbelangrijkste

The Kik brengt Eurovisie­song­fes­ti­val naar ’t Spieker in Eibergen: ‘Zoals alleen Dave dat kan!’

EIBERGEN - Waterloo, Ding a Dong of Arcade. Het Eurovisiesongfestival komt naar Eibergen. The Kik brengt zaterdag 19 november in theater ’t Spieker bekende, oude en nieuwe hits. „Zoals alleen Dave van The Kik dat kan.”

11 november