Na serre en muur wijkt ook poort Wijngoed Camman ‘voor ambtenaren Berkelland’

Het contrast tussen wat was en hoe het geheel aan de Spilmansdijk nu oogt, is ontluisterend. Simpele bouwhekken met een bordje 'verboden toegang’ markeren de wijngaard. Daar zijn de afgelopen dagen al druiven worden geoogst voor de wijnproductie. Ook hop, waarvan de bellen voor het brouwproces van bier worden gebruikt, groeit er volop.

Het conflict komt door een aanvraag voor een omgevingsvergunning die de gemeente eerst als zodanig betitelde maar later niet verder behandelde omdat stukken niet compleet zouden zijn. De gemeente gaf toe dat per vergissing in een eerdere reactie gerept was over een vergunningaanvraag. Maar Koier had volgens de gemeente - die daarin gelijk kijgt bij de Raad van State - niet aan de gang mogen gaan na het uitblijven van een verdere reactie van de gemeente.