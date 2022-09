Na tien jaar fotograferen is het voor Benno eindelijk raak: ‘Strijdende herten, dat gaat je door merg en been’

Cecile de Leeuw 55 jaar bij EHBO Eibergen

EIBERGEN - Hoewel 112 bellen er in het draaiboek vaak bijhoort, heeft juist de EHBO-vereniging zelf géén toeters en bellen. En dus... was een een-tweetje met de brandweer nodig, om in Eibergen EHBO-ster Cecile de Leeuw passende eer te bewijzen. Voorafgaand aan de oefenavond van de lokale EHBO-vereniging werd ze samen met echtgenoot Jan thuis opgehaald.

26 september