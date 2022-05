Na twee jaar weer Emausspektakel in de Dijkhoek

De velden van de plaatselijke voetbalvereniging DEO zijn zaterdag en zondag 4 en 5 juni de basis waar de verschillende disciplines in festivalsfeer samenkomen. Sportief vormen een voetbaltoernooi op zaterdag en zondag en een volleybaltoernooi op zondag er de basis van.

Het voet- en volleybaltoernooi is vooral bedoeld voor caféteams, vriendenteams, bedrijven, straten, wijkteams of families. Gezelschappen waarvoor in coronatijd maar zeer beperkt mogelijkheden waren om elkaar te treffen. Nu de maatregelen in verband met de pandemie zijn afgeschaald en afgeschaft, pakken de Dijkhoekers én Borculoërs die zich er eveneens thuis voelen, de draad weer op.

Bij het voetbaltoernooi zijn de teams ingedeeld in de prestatieklasse of in de recreatieklasse en wordt er gestreden om de Reinder Potbokaal. Het team dat zich het toernooi het sportiefst heeft gedragen krijgt na afloop de Wiebe Terwel prijs overhandigd. De wedstrijden worden geleid door ervaren scheidsrechters; behalve sportiviteit staat ook gezelligheid hoog in het vaandel.

Volledig scherm De bokalen waarom wordt gestreden tijdens het sportieve deel van het Emausspektakel. © PR Emausspektakel

Arjon Oostrom en Wahnsinn

Naast het sporten overdag is het na de wedstrijden volop feest op het veld. Er zijn diverse drank- en eetkraampjes aanwezig langs de velden en voor de kinderen is er een springkussen. Het hele programma krijgt vorm op het complex van de VV DEO, ofwel Sportpark Dijkhoek, zo meldt Nando Ernst namens de organisatie. Ook de feesttent van het festivalgedeelte van het evenement wordt dus op de terreinen van DEO opgezet.

Zaterdagmiddag draait in die tent eerst een DJ werk van anderen,vanaf 20.00 uur treedt artiest Arjon Oostrom op met een live act. Oostrom is onder andere bekend van de hits VrijMiBo, Pure Verleiding en Zakka, Zakka. Zondag draait DJ Christo (Christopher Mastenbroek) zijn plaatjes. De band Wahnsinn luidt vanaf 18.00 uur de feestavond van het Emmausspektakel in: ambassadeur van de Duitstalige feestmuziek in Nederland.

Het wedstrijdprogramma, de exacte tijden en de uitslagen zijn binnenkort te vinden op emausspektakel.nl.