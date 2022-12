Naar deze plaats in Oost-Nederland worden de meeste kerstkaartjes gestuurd

Sinterklaas is terug naar Spanje, de kerstbomen worden opgetuigd en de wenskaartenbranche hoopt dat Nederland nu alvast begint met kaarten schrijven. Om zo de postbezorgers in de laatste decemberweken een beetje te ontlasten.

Sommige postbezorgers hebben extra veel om mee te zeulen in de dagen voor de kerst. Zoals de PostNL-medewerkers die in het Gelderse Haarlo kerstkaarten rondbrengen. Dat dorp in de Achterhoek staat namelijk in de landelijke top 3 van plaatsen waar inwoners de meeste kaartjes rond de kerst ontvangen. Ook Miste (Winterswijk) ontvangt relatief veel kaarten.

Webshop Kaartje2Go deed onderzoek onder haar klanten en berekende zo in welke plaatsen de meeste kaartjes worden ontvangen en waar de meeste worden verstuurd. Twente wordt klaarblijkelijk nog niet overspoeld met kerstkaarten. In Overijssel ontvangen inwoners van Laag Zuthem (Heino), Lettele (bij Deventer) en Belt-Schutsloot (in Steenwijkerland) de meeste kerstwensen per post. Inwoners van Geerdijk sturen er vooral heel veel, zij staan samen met Lemele en Balkbrug in de provinciale top 3.

Familie en vrienden

Een kerstkaart sturen gebeurt nog op grote schaal: 81 procent is van plan om kaarten te versturen. Wie een exemplaar ontvangt van iemand die ze zelf niets hebben gestuurd, voelt zich in 80 procent van de gevallen daar schuldig over. In de meeste gevallen sturen zij alsnog een kaartje naar die persoon.

Ook Post NL heeft onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat voor 40 procent van de Nederlanders het kerstkaartje onmisbaar is. Opa en oma staan bovenaan de lijst, samen met broers, zussen en vrienden. Ze bezorgen 75 procent van de mensen een goed gevoel bij ontvangst. Aangezien 1 op de 8 Nederlanders zich rond de feestdagen eenzaam voelt, pure winst. Het PostNL Bijzondere Momentenfonds draagt een steentje bij door samen met het Ouderenfonds en Kidsweek De Grote Kerstkaartenactie te houden. Deze bezorgt ouderen actie kerstwensen uit het hele land.

11 miljoen poststukken per dag

Deze maand zijn 25.000 postbezorgers in touw om alles op tijd te bezorgen. Dagelijks worden gemiddeld 8 miljoen poststukken bezorgd. Rond de feestdagen zijn dat er 11 miljoen. Er zijn extra bezorgmomenten deze maand en PostNL bussen worden vaker geleegd. Toch roept het bedrijf op om tijdig kaarten te versturen, zodat ze ook op tijd op de mat vallen.