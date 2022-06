Nederlanders en Duitsers vieren samen feest: ‘Oldenkotse kermis is de EU in het klein’

STELLING Twentse ziekenhui­zen zien coronacij­fers oplopen en honderden medewer­kers zitten in quarantai­ne: zijn nieuwe maatrege­len nodig?

ENSCHEDE - Honderden ziekenhuismedewerkers zitten in quarantaine en de besmettingscijfers lopen op. Daarom beraden de ziekenhuizen in de regio zich op nieuwe coronamaatregelen. „Het is reden om goed in de gaten te houden of we weer wat strenger moeten worden.”

27 juni