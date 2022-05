Needse buurvrouwen pakken garen in regenboogkleuren: ‘Haak aan bij Achterhoek Pride’

De Achterhoek Pride. Of gewoon: trots in de Achterhoek. Woensdag is de aftrap op het gemeentekantoor in Winterswijk. Maar in bijvoorbeeld de Koppelkerk in Bredevoort is sinds vorige week al een passende expositie ingericht: ‘Vrijheid, gelijkheid en eigenheid'. Hoe mooi, divers en kleurrijk de Achterhoek is, staat los van geslacht, gender, geaardheid, afkomst en religie. Kunstenaars als Tinkebell, Marlene Dumas, Silvia B., Anya Janssen, Lise Sore en Daphne Wageman laten zien hoe je artistiek buiten heersende patronen kunt stappen.