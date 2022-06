Needse Natalie Kramer na Tweede Kamer nu klaar voor haar woordje bij de Gezondheidsraad

Wordt dit nummer van Frans Bauer en Tante Rikie dé zomerhit van 2022? ‘Hoofd, schouders, knie en teen’

HENGELO - Het is een combinatie van artiesten die je niet verwacht, maar die misschien wel dé zomerhit van 2022 in handen hebben: volkszanger Frans Bauer in duet met Zwarte Cross-festivaldirectrice Tante Rikie, begeleid door de rockers van Jovink. Vrijdag hebben ze een nummer de wereld in geslingerd. Titel: Hoofd, Schouders, Knie en Teen.

17 juni