Needse prins en adjudant moesten twee jaar hun mond houden: ‘Er zijn momenten geweest dat we het wel konden uitschreeuwen’

Hoe hebben jullie het zo lang geheim kunnen houden?

„Dat was heel lastig. Eén seizoen is dat wel te doen. Maar dan wordt de opkomst een jaar later weer afgelast en dan gaat het lang duren. Gerd en ik komen dezelfde kameraden op veelal dezelfde gelegenheden tegen en wij waren de enige die de volgende prins en adjudant kenden. Er zijn momenten geweest dat we het wel konden uitschreeuwen. Je moet het een keer kwijt dat jij de volgende prins wordt.”

Carnaval moet bijna wel in de genen zitten als je vader Dinand Kistemaker heet.

„Dat klopt. Pa was eind jaren zeventig een van de oprichters van de vereniging. Café Meijers was toen nog de residentie. Carnaval is me met de paplepel ingoten. Je ging overal mee naar toe en ik ben altijd hangen met later 15 jaar Raad van Elf, technische commissie een bestuurslid. Gerd is pas voorzitter geweest. We weten wel waar we over praten als het om het carnaval in Neede gaat.”

Wat is het geheim van die grote populariteit van het Needse carnaval?

„Dat heeft vooral te maken met de sociale binding die de Needenaar met zijn dorp heeft. Er heerst hier een enorme saamhorigheid, waardoor er veel van de grond komt. Dat resulteert in een bloeiend maatschappelijk- en verenigingsleven en dat zie je terug bij de carnaval met onder meer een hele grote jeugdafdeling. De toekomst van de Vlearmuze ziet er daardoor goed uit met zoveel jongeren.”

We vernamen dat het jongerencarnaval de nieuwe Prins ooit iets moois heeft gebracht. En zijn vrouw ook.

„Haha. Dat klopt en het is lang geleden. Op de eerste jongerenavond van de Vlearmuze sloeg de vonk over toen we elkaar de eerste kus gaven. Monique is mijn vrouw geworden en zij heeft net zo hard genoten van de opkomst bij de Olde Mölle. Gerd en ik zijn het 44ste paar in de geschiedenis van de Vlearmuze. Het was een pittig weekeinde en dat geldt ook voor onze echtgenoten. Er komt zoveel op je af. Dat is onvoorstelbaar.”

Wat is de eerste officiële plichtpleging van de Prins?

„Komend weekend gaan we naar partnervereniging in het Duitse Gescher. De week daarop staat de gala-avond bij de Reetkwakers in Rietmolen op het programma. En 14 januari houden we onze gala-avond in de sporthal. Daar kijkt iedereen weken van tevoren reikhalzend naar uit. Wi’j Kriegt d’r gin genog van! luidt onze lijfspreuk. En die spreekt uiteraard voor zich.”