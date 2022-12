Needse tattoo-artiest Janet mag naar New York: ‘Mannen hebben voor een tatoeage soms viagra nodig’

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomt. Bij Picker Reds gaat dat niet op. ‘Eenmaal naar het voortgezet dooft het vlammetje vaak’

EIBERGEN - Het is al jaren trekken en sjorren om de Eibergse jeugd aan het basketballen te krijgen. Als ze eenmaal over de streep zijn, is het een en al fanatisme. Totdat de ze naar het voortgezet onderwijs gaan, weet Edwin Bakker van basketbalvereniging Picker Reds. „Dan lijkt het vlammetje vaak te doven.”

