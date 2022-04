Negen verdachten opgepakt voor reeks diefstallen van dure shovels en kranen in de Achterhoek

Bedgehei­men uit de sauna in Berkelland: zo levert nacht bij Normaal stem voor Jan Zappeij op!

Het nieuws ligt op straat. Of soms in de sauna. Dat blijkt als ik na het zwemmen even de sauna van ’t Spilbroek instap. Ik val midden in een geanimeerd gesprek tussen twee vrouwelijke saunagenoten over de gemeenteraadsverkiezingen in Berkelland. O ja: even voor de beelddenkers: de sauna is daar met badkleding!

8 april