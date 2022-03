Nek aan nekrace tussen D66 en CDA in Berkelland

BORCULO - Een nek aan nek race tussen CDA en D66 in Berkelland. Dat is de conclusie na de voorlopige uitslagen in Berkelland na het tellen van de stemmen van maandag en dinsdag plus enkele stembureaus op woensdag.

Oppositiepartij D66 leek de grootste partij in Berkelland geworden. Tenminste op basis van de voorlopige uitslag na het tellen van ongeveer tien procent van de stemmen op maandag en dinsdag. Maar na de resultaten van meerdere stembureaus van woensdag leek het rond 22.15 uur een nek aan nekrace tussen CDA en D66 te worden.

Burgemeester Joost van Oostrum maakte in het gemeentehuis in Borculo de eerste uitslagen bekend op basis van de voorlopige resultaten. Daaruit bleek rond 22.15 uur dat het CDA de grootste partij zou blijven met 17.9 procent van de stemmen. D66 wint fors en komt uit op 17.6 procent. Ondernemend Berkelland (OBL) wint dankzij de samenwerking met BBB fors en zou uitkomen op 14,3 procent. Tenminste op basis van de eerste stembureaus.

Volledig scherm Voorlopige uitslag na tellen stemmen maandag en dinsdag in Berkelland © Jelle Boesveld

De VVD komt uit op een vierde plek met 13,8 procent van de stemmen , gevolgd door de PvdA met 11,7 procent, tenminste op basis van de voorlopige uitslagen. Groenlinks zou 8,3 procent van de stemmen krijgen, Gemeentebelangen verliest fors en komt uit op slechts 8,8 procent. De nieuwe Berkellandse Burgerpartij van Jan Zappeij zou meteen 7,7 procent van de stemmen krijgen.

D66-lijsttrekker Han Boer reageerde voorzichtig blij op de resultaten van de vroegstemmers. „Als de wedstrijd nu zou worden afgeblazen, zou dat natuurlijk fantastisch zijn. Maar het is realistischer om te beseffen dat de inwoners van Berkellands kleinere kernen onder andere niet maandag of dinsdag met hun stempas onder de arm naar de stembureaus in de hoofdkernen zijn gefietst om daar al hun stem uit te brengen. Met andere woorden: er moet nog heel veel binnenkomen. En kan dus nog van alles veranderen.”

Quote We zitten nu op twee zetels. Dat is ook wel waar we in eerste instantie voor wilden gaan. Jan Zappeij (BB)

Volledig scherm Jan Zappeij © Jelle Boesveld

Bennie Morsink (OBL / BBB) over de opvallende winst die zijn partij boekt: ,,Dit is voor ons eigenlijk wel volgens verwachting. Ik denk en hoop dat we uiteindelijk tweede grootste partij worden. Met name in Beltrum verwacht ik dat het CDA wel stemmen voor ons zal laten liggen.”

De strijd tussen OBL en CDA lijkt zich vooral op het platteland af te spelen. Gemeentebelangen scoort vooral in de thuisbasis Borculo, D66 in Neede, de thuisbasis van lijsttrekker Han Boer. Het CDA blijft oppermachtig in Beltrum.

Jan Zappeij (Berkellandse Burgerpartij, BBP) over de voorlopige startpositie van zijn nieuwe partij: ,,We zitten nu op twee zetels. Dat is ook wel waar we in eerste instantie voor wilden gaan. Ik hoop dat het er nog drie worden.” Zappeij ziet voordelen in de nieuwe manier van vergaderen. ,,Ook mensen die lager op de lijst staan, kunnen in dat systeem al actief worden.”