Nekt de energiecrisis de sport in Berkelland? Grote zorgen bij sportclubs over hun voortbestaan

Theo (20) sterft 2 dagen voor einde oorlog op de Cap Arcona; zijn naam staat nu alsnog op monument in Borculo

BORCULO - Hij werd slechts 20 jaar. Theo Dieker was aan boord van het Duitse gevangenenschip dat twee dagen voor het einde van de Tweede Wereldoorlog bij vergissing door de geallieerden gebombardeerd. Ruim driekwart eeuw later is zijn naam in kapitalen bijgeschreven op het oorlogsmonument in Borculo.

5 november