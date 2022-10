Netjes om half acht op straat ’s avonds, want de buurvrouw wordt vijftig

Beschermde houtsnip op het bord geeft een wrange nasmaak bij Achterhoek­se herberg

AALTEN - Bij wildrestaurant d’Olde Marckt maken we kennis met zo’n beetje alle bewoners van het bos en veld, maar doorvertellen dat de kok houtsnip serveert, mogen we niet. Dat is een beschermde vogel namelijk.

22 oktober