‘Niet tegen politieke voorjaarskriebels maar om minder reeën voor auto's te laten springen’

BORCULO - Wildspiegels helpen om in het voorjaar reebokken met territoriumdrift tot voorzichtigheid te manen. Een exemplaar bij het Berkellandse gemeentehuis heeft niets te maken met politieke voorjaarskriebels in de week na de verkiezingen. En is alweer verdwenen.

„Het was echt alleen voor een kort fotomoment”, aldus Huub Scharenborg van wildbeheereenheid De Berkelstreek. „Er struint weinig wild rond het gemeentehuis: die spiegel heeft meer effect langs een weg waar harder gereden wordt.”

Hoe dan ook: de faunacommissie van wildbeheereenheid (wbe) De Berkelstreek heeft deze week een aantal nieuwe wildspiegels geplaatst om aanrijdingen met reeën te voorkomen. Namens de gemeente Berkelland was beleidsambtenaar Mirjam Mellink daarbij van de partij. De gemeente Berkelland betaalt namelijk mee aan plaatsing en onderhoud van wildspiegels in de gemeente.

‘Valwild’

Dodelijk aangereden grofwild heet valwild. De meeste aanrijdingen met reeën zijn in het voorjaar. Van april tot juni beginnen reebokken concurrenten te verdrijven uit wat ze als hun territorium beschouwen. Reegeiten verdrijven in dezelfde periode hun jongen van het voorgaande jaar. De dieren zijn kortom actiever en steken vaker wegen over. Aanrijdingen komen het vaakst voor in de ochtend- en avondschemering.

De WBE, een vereniging van samenwerkende jachthouders, regelt het wildbeheer en schadebestrijding voor gewassen in de voormalige gemeenten Borculo, Eibergen en Neede. In dit gebied, vallen veel reeën als verkeersslachtoffers. Op de provinciale wegen maar ook op de gemeentelijke wegen.

Jaarlijks 60 à 70 verkeersslachtoffers

De aanrijdingen doen zich vooral voor op trajecten die grenzen aan geschikte leefgebieden, zoals bos, heide en akkerland. Ook vinden aanrijdingen plaats door reeën die ‘op de loop’ gaan als gevolg van loslopende honden en/of recreatiedrukte. In het gebied van de WBE worden de laatste jaren tussen de 60 en 70 reeën per jaar geregistreerd als verkeersslachtoffer. Mede door een groeiende reeënpopulatie is het aantal aanrijdingen sinds 2017 toegenomen.

Deel eerder geplaatste wildspiegels is weg

In het verleden zijn zo'n 600 wildspiegels langs wegen geplaatst. Een deel hiervan is inmiddels kapot of verdwenen. De leden van deze WBE zijn van plan om alle kapotte spiegels te vervangen en daar waar nodig nieuwe te plaatsen. Inmiddels is een financiële bijdrage ontvangen van de gemeente Berkelland voor vervanging en onderhoud van een aantal spiegels. Tevens is voor dir project een bijdrage ontvangen uit ‘De Brandkaste’, een initiatief van OVM Onderlinge verzekeringen voor financiële ondersteuning van verenigingen. Daarnaast financiert de WBE zelf uit eigen middelen de aanschaf van de benodigde spiegels.