Nieuwbouw IKC Het Simmelink in Eibergen: ‘Unieke kans om na te denken over hoe je school wilt zijn’

Gea (61) koopt anders dan vroeger: ‘Groente en fruit uit de supermarkt voelt bijna als traktatie’

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we vooral in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - boodschappen doen? Gea Oosterveld (61) uit Ruurlo vermijdt bepaalde plekken in de supermarkt. ,,Sommige producten bestaan voor mij simpelweg niet meer.”

29 mei