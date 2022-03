Nieuwe duofiets helpt cliënten Estinea ‘mee te doen’, en tegelijk lekker er op uit

„De reacties van cliënten spreken boekdelen”, aldus begeleider Ingrid Pennings. De werk- en activiteitenlocatie van Estinea in Aalten had een wat oudere duofiets met ondersteuning en meetrapfunctie. Door veelvuldig gebruik begon de fiets te slijten, zo merkten de begeleiders en de vaste fietsvrijwilliger tijdens hun fietstochten met cliënten. Daarom besloten de begeleiders van de locatie bij Stichting Vrienden Van Estinea een aanvraag voor een nieuwe duofiets in te dienen, en dat verzoek kon worden ingewilligd.

Begeleider Ingrid Pennings van Slaadreef 41: „De fiets helpt cliënten te bewegen in de buitenlucht. Samen met een begeleider of fietsvrijwilliger Theo kilometers maken... dat gaat straks haast als vanzelf op een fiets die gewoon heerlijk fietst. Prachtig om te zien hoe blij cliënten hiervan worden. Hun reacties spreken boekdelen en daar worden we allemaal blij van! We danken Stichting Vrienden van Estinea hartelijk voor het verwezenlijken van onze wens.”

Stichting Vrienden Van Estinea

Gewoon meedoen in de samenleving en het beste uit jezelf halen. Mensen met een beperking hebben daarbij af en toe een steuntje in de rug nodig. Met hart en ziel zet Stichting Vrienden van Estinea zich hiervoor in. De stichting zamelt geld in en levert een bijdrage aan de realisatie van activiteiten, voorzieningen en zorgprojecten waar geen reguliere financiering voor is.

Ook vriend worden? Kijk op www.vriendenvanestinea.nl.