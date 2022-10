Niks gevonden in Eibergse vijver in zoektocht naar sinds mei vermiste Wico

updateEIBERGEN - De politie zoekt woensdagmiddag in de vijver tussen de Borculoseweg en De Mors in Eibergen naar de vermiste Wico van Leeuwen. De 48-jarige Borculoër werd in mei van dit jaar voor het laatst gezien in Enschede. Dinsdag werd in een woning in Borculo al onderzoek gedaan vanwege de vermissingszaak. In de vijver is niks gevonden.

De doorzoeking in de woning aan de Heerlijkheidstraat in Borculo heeft niet geleid tot de verblijfplaats van Wico. Er is niks gevonden in de vijver, voor zover bekend. Er is een paar uur gezocht met een soort van robot. De zoekactie trok vanaf de kant veel bekijks. De politie verrichte de zoeking samen met het Landelijk Team Onderwater Zoekingen.

Volgens de politie is naar aanleiding van verkregen informatie gezocht op de plek. Onduidelijk is wat die informatie is.

Politieonderzoek in de vijver aan De Mors in Eibergen. © Peter Zandee

Voor het laatst gezien in Enschede

Van Leeuwen wordt sinds 14 mei van dit jaar vermist. Onderzoek heeft uitgewezen dat hij voor het laatst in leven is gezien in Enschede. Zijn laatst bekende woonadres is in Borculo. Hij is net voordat hij voor het laatst gezien werd ook nog in Neede gesignaleerd.

De familie en de politie maken zich grote zorgen over de vermissing, aangezien hij al zo lang geen teken van leven meer heeft gegeven. De politie houdt alle scenario’s open. Een misdrijf wordt allerminst uitgesloten, nu onduidelijk is of Wico nog in leven is.

Wico van Leeuwen wordt sinds 14 mei vermist © Politie