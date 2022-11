Nog altijd geen handtekening onder harde azc-afspraken Winterswijk: ‘Dit verdient niet de schoonheidsprijs’

WINTERSWIJK - Met harde afspraken over de asielzoekers die welkom zijn in Winterswijk, wil de gemeente de overlast rond het asielzoekerscentrum (azc) tot een minimum beperken. De overeenkomst die dat in beton giet, is echter nog niet ondertekend. Dat had al voor 1 november moeten gebeuren.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) had tot en met 30 september een overeenkomst met Winterswijk om het aantal plekken in het azc tijdelijk uit te breiden van vierhonderd naar vijfhonderd plaatsen. De gemeente heeft het COA laten weten die uitbreiding met een jaar te willen verlengen, mits er stevige afspraken gemaakt worden.



Omwonenden ervaren sinds de uitbreiding namelijk meer problemen vanuit het azc. Dat wordt erkend door de gemeente. ,,Overlast, een golf van 21 inbraken, steekincidenten en zelfs een schietpartij die allemaal in verband gebracht kunnen worden met het asielzoekerscentrum. Voor ons is duidelijk dat het COA haar afspraken niet nakomt”, liet wethouder Elvira Scheper eerder weten over de kwestie.

De afspraak is dat in het Winterswijkse azc geen plek is voor asielzoekers uit het zogenoemde veilige landen. Alleen gezinnen en personen behorende tot de lhbtiq+-gemeenschap mogen nog in Winterswijk opgevangen worden.

Stilzwijgende verlenging

,,Dat het niet voor 1 november gelukt is de nieuwe afspraak rond te hebben, verdient zeker niet de schoonheidsprijs”, zegt een woordvoerder van de gemeente. ,,Omdat er wat onduidelijkheid was, heeft de ondertekening vertraging opgelopen. Inmiddels liggen de stukken in definitieve versie bij het COA. Ze zijn vandaag (vrijdag, red.) verstuurd.”

De buurt is sceptisch over het bericht vanuit de gemeente. ,,Het is de zoveelste keer dat gemaakte beloften niet waargemaakt worden door de gemeente”, laat een buurtbewoner weten. ,,Dit zorgt niet voor meer vertrouwen.”

De gemeente gaat ervan uit dat het COA de stukken snel tekent. Doen ze dat niet, dan is er mogelijk sprake van een stilzwijgende verlenging. In dat geval blijft de oude overeenkomst, zónder harde afspraken, van kracht. Tekent het COA wel, dan staat vast dat alleen gezinnen en personen uit de lhbtiq+-gemeenschap mogen worden opgevangen in Winterswijk.

Of het COA zich inmiddels al aan de nieuwe afspraken houdt, vindt de buurtbewoner lastig te zeggen. ,,Tijdens de laatste bijeenkomst voor de buurt afgelopen dinsdag kregen we te horen dat er ruim 150 alleenstaande mannen wonen. Daarvan wordt gezegd dat ze allemaal onder de lhbtiq+-gemeenschap vallen.”

De overlast is de laatste tijd wel wat afgenomen. ,,Maar ervaring leert dat dat vooral aan het weer ligt. Als het buiten koud en nat wordt, neemt de overlast af. We kunnen er in de zomer pas echt iets over zeggen”, zegt de woordvoerder.

Drie maanden opzegtermijn

Om het COA aan de afspraken te kunnen houden, zijn in de overeenkomst ontbindende voorwaarden opgenomen in de nieuwe overeenkomst. ,,Worden de afspraken niet nagekomen, dan kunnen wij de overeenkomst eenzijdig ontbinden", zegt de woordvoerder. ,,Dat zou dan betekenen dat de honderd extra plekken komen te vervallen.”

In maart 2023 wordt de overeenkomst opnieuw tegen het licht gehouden. ,,Dan gaan we kijken wat er na 1 september 2023 moet gebeuren met de honderd extra plekken”, zegt de woordvoerder.

Naast de tijdelijke uitbreiding naar vijfhonderd plekken, zorgt de ondertekening van de overeenkomst er ook voor dat er een nieuwe gemeenschapsruimte komt. ,,Daarmee krijgen de mensen van het azc een plek waar ze samen kunnen komen zonder dat ze anderen mogelijk tot last zijn”, liet Schepers eerder weten.

