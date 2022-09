Nog één tropische dag en veel warme dagen te gaan, maar geen record in Hupsel

Die voorspelling doet meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline. Vanaf woensdag wordt het weer wisselvallig en komend weekend gaan de temperaturen richting de 20 graden. ,,Voor dit jaar is het met de tropische dagen wel gedaan”, stelt hij. In september en zelfs begin oktober kan het nog wel een of meerdere dagen 25 graden worden.



Hoewel het al heel erg lang mooi weer is, telt dit jaar geen recordaantal warme dagen. Metereologen noemen elke dag waarop de thermometer de 20 graden aantikt wel nog een warme dag, en in bijvoorbeeld het Achterhoekse Hupsel waren er tot en met deze zondag 109. Daarmee staat 2022 sinds het begin van de meetreeks in 1901 voorlopig op een zesde plek. Ter vergelijking: in recordjaar 2018 waren er in de Achterhoekse plaats waar een meetstation staat 141 warme dagen.