Nog nooit kreeg een boer zoveel geld voor zijn melk, maar van euforie is geen enkele sprake

De prijs voor het product stijgt door het wereldwijde melktekort in combinatie met de grote vraag. De boeren zijn tevreden met de betere prijzen, maar houden er onder aan de streep weinig van over.



Dat heeft alles te maken met de stijgende kosten voor onder andere brandstof, veevoer en kunstmest. Dat kost momenteel honderd euro per honderd kilo. Dat is grofweg vijf keer zo duur als een jaar geleden, toen dezelfde hoeveelheid nog 23 euro kostte.



Melkveehouder Stefan te Selle uit Winterswijk noemt de stijging van melkprijzen dan ook geen luxe maar noodzaak. ,,Helemaal in het oosten waar we veel last hebben van de droogte en de lage grondwaterstanden van de laatste jaren. Hierdoor moeten we bijvoorbeeld extra veevoer inkopen. Die prijzen zijn ook met vijftig tot tachtig procent gestegen”, zegt Te Selle, tevens voorzitter van LTO Oost-Achterhoek.