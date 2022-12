Nog vier jaar subsidie voor saneren asbestdaken, maar hoe werkt dat eigenlijk?

Kerststal­len van over de hele wereld in oude boerderij Gelselaar

GELSELAAR - Zoals bij zoveel veel verzamelingen begon het ook bij Rita Bakker met één exemplaar. Inmiddels heeft de Gelselaarse meer dan zeventig kerststallen in haar bezit. Die zijn nu te bewonderen in de oude boerderij Winkels, midden in het dorp.

12 december