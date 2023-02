Noodkreet vanuit kapsalon in Varsseveld na verwoestingen in Turkije: ‘Familie dood of dakloos’

Alev Colak is, alsof het om een gewone werkdag gaat, in haar kapsalon aan de Spoorstraat in Varsseveld. ,,Maar ik ben hier niet om te knippen”, zegt de kapster van Turkse afkomst. ,,Ik ben hier om niet thuis te zijn. Thuis word ik gek.”

Thuis staat de tv aan, afgestemd op Turkse zenders die beelden laten zien van de verwoestingen veroorzaakt door de aardbevingen. Alev draait haar kapsalon in Varsseveld samen met haar collega Isa Özkan. Hij en Alev komen beiden uit Hatay, de Turkse provincie die het zwaarst getroffen lijkt.

,,Zeker honderd familieleden van mij wonen in Hatay", zegt Alev. ,,Ook van Isa wonen er zeker honderd familieleden. We weten niet hoe het met ze gaat. Internet werkt niet, bellen lukt niet. Een keer per dag krijgen we via via een summier berichtje.



Een zwager van Isa ligt onder het puin. We horen net dat hij overleden is verklaard. Niets staat nog overeind in Hatay. De mensen die daar wonen - en dus ook onze familieleden - zijn of dood of dakloos. Ze wonen al drie dagen op straat. Alles onzeker.”

Paniek

Er klinkt paniek door in Alevs stem als ze er over praat. ,,Hulptroepen zijn in de hoofdstad van Hatay”, vertelt ze. ,,Maar voor uw begrip: onze familie woont in het ‘Varsseveld’ van de provincie. Daar is helemaal nog geen hulp, van niemand.”

Quote We zijn iedereen die helpt zo dankbaar. Maar het is een grote ramp. Hatay bestaat niet meer

Alev en haar collega Isa zijn via Kapsalon Alev beiden een doneeractie gestart. Ze hopen dat er geld wordt gestort, om daarmee de familie ter plekke te kunnen helpen.

‘Het is een ongeregelde chaos’

Op de Facebookpagina van de kapsalon bedanken ze mensen die alvast goederen hebben gebracht. Via de Stichting voor Alevieten zijn er de afgelopen dagen onder meer dekens en truien ingezameld.



,,Mijn vader en oom hebben de spullen van hieruit in volgeladen busjes naar Bocholt gebracht”, zegt Alev. ,,Met vrachtwagens worden de spullen naar Turkije gebracht. Maar of het op de plek terecht komt waar het nodig is? Ik weet het niet. Want het is daar een ongeregelde chaos.”

Knuffelen

In de kapsalon ontvangt Alev klanten, maar knippen kan ze niet. ,,Ik laat me knuffelen door klanten”, zegt ze. ,,We zijn iedereen die helpt zo dankbaar. Maar het is een grote ramp. Hatay bestaat niet meer.”

