Noordijk en Rapenburg 2 winnen Needs open 60+-klootschiettoernooi

VIDEO Jongeren in actie voor nieuw skatepark in Eibergen: ’Asfalt zorgt voor nare wonden’

EIBERGEN - De toestellen zijn verouderd en scheuren in het asfalt zorgen voor nare wonden als je valt. Eibergse jongeren zijn daarom in actie gekomen voor een nieuw skatepark op De Maat in Eibergen. „Geef ons iets om op te bouwen!”

20 april