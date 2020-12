Noordijkse keeper Inge Tijink: ‘FC Twente is een super leerschool!’

Hoe essentieel kan iets zijn?

20 december Essentiële winkels. Deze week waren ze er ineens, in de toespraak van de premier. We gingen opnieuw in lockdown en om het gewinkel in aanloop naar Kerstmis te beperken, zouden de meeste winkels dicht moeten blijven. Essentiële winkels uitgezonderd. Supermarkten en drogisterijen werden daarbij als eerste voorbeelden genoemd van zaken die open zouden moeten blijven. Want van belang voor onze gezondheid.