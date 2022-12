Normaal, Suzan & Freek en Ilse deLange geven Top 2000 Achterhoeks en Twents tintje

In totaal staat Normaal zeven keer in de lijst, net zo vaak als streekgenoten Suzan & Freek. Hun hoogst genoteerde nummer is ‘De Overkant’, dat het Achterhoekse duo in 2020 uitbracht samen met Snelle. Ilse deLange is de best scorende Twentse artiest. Ze staat vijf keer solo in de lijst, maar haar populairste plaat is ‘Calm After The Storm’ die ze samen met Waylon uitbracht onder de naam Common Linnets.

Twentse & Achterhoekse artiesten en nummers in Top 2000:



238. Normaal - Deurdonderen

340. Normaal - Oerend Hard

396. Suzan & Freek ft. Snelle - De Overkant

449. Suzan & Freek - Goud

478. Suzan & Freek - Als Het Avond Is

481. Normaal - De Boer Dat is De Keerl

822. Suzan & Freek - Blauwe Dag

836. Whitesnake - Here I Go Again

938. Normaal - Ik Bun Moar Een Eenvoudige Boerenlul

981. Bökkers - Iederene Hef Een Reden

1000. Common Linnets - Calm After The Storm

1007. Ilse deLange - I Still Cry

1116. Ilse deLange - Miracle

1120. Suzan & Freek - Onderweg Naar Later

1171. Normaal - Alie

1277. Suzan & Freek - Dromen In Kleur

1333. Normaal - De Boer Is Troef

1428. Vandenberg - Burning Heart

1518. Suzan & Freek - Weg van Jou

1536. Bökkers - Kold Bloed

1613. Ilse deLange - I'm Not So Tough

1642. Ilse deLange - So Incredible

1810. Ilse deLange - World of Hurt

1903. Whitesnake - Is This Love

1991. Normaal - Mamma Woar Is Mien Pils